Miuosh: już się wykrzyczałem. O Śląsku można mówić inaczej

Mamy XXI wiek po to, by wykorzystać możliwości i nie musieć mówić o tej ziemi jak 80 lat temu i krzyczeć, że jesteśmy pokrzywdzeni. Nie o to walczyli moi pradziadkowie i dziadkowie, nie na to pracowali wszyscy, którzy chcieli, by było tu tak, jak jest teraz. Świat się zmienił, Śląsk się zmienił. Ten region zasługuje na to, by go poznawać bliżej. Mnie nikt nie skrzywdził za to, że jestem ze Śląska. Zawsze to, co mam do przekazania, znajdowało fascynację i ciekawość w odbiorcach. Nie muszę krzyczeć "tylko Śląsk i Katowice". Już się wykrzyczałem.