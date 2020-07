Andziaks i Luka na Cyprze. Pierwsze rodzinne wakacje

Andziaks, czyli Angelika Zając, o swojej ciąży poinformowała fanów w jednym z filmów. Wykonywała wówczas testy ciążowe i omawiała swoje reakcje. Część jej widzów stwierdziła, że relacja z robienia testu ciążowego w łazience nie była najlepszym sposobem na przekazanie szczęśliwej nowiny. Inni zaś pisali w komentarzach, że granica dobrego smaku nie została przekroczona, a to, co miało pozostać prywatne, takie właśnie pozostało.

Poród również był relacjonowany na Youtube. Andziaks wszystko nagrała i udostępniła w sieci. To wideo również zebrało mnóstwo pozytywnych komentarzy, a fani pary cieszyli się razem z nimi. Luka był w tamtym momencie równie zestresowany, co jego ukochana. Na świat przyszła ich córka.

Andziaks bardzo długo czekała na to, by Luka jej się oświadczył. Stało się to niedawno, bo podczas chrzcin ich córki, co dla youtuberki było sporym zaskoczeniem. To wydarzenie oczywiście też zostało upamiętnione filmem na kanale Luki. Aktualnie para świętuje zaręczyny na Cyprze. Jest to ich pierwszy rodzinny wyjazd, czyli również pierwsze wakacje ich córki.