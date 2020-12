Aneta Zając pokazała synów i partnera. "Gotują, a ja mam wolne"

Aneta Zając wyjątkowo pilnie strzeże życia prywatnego. Gwiazda nie udziela wywiadów i nie dzieli się w sieci tym, co dzieje się w jej czterech ścianach. Nawet pokazuje zdjęcie ze swoimi synami, to nigdy nie widzimy ich twarzy. Podobnie robi też Małgorzata Kożuchowska .

To wszystko sprawia, że wielu fanów było pozytywnie zaskoczonych, gdy Zając zaczęła umieszczać posty świadczące o tym, że jest w nowym związku. Najpierw we wrześniu pojawił się filmik, na którym było widać, że aktorka spaceruje z tajemniczym mężczyzną. Wszystko podpisała: "better together". Potem w październiku opublikowała zdjęcie wysokiego, zakapturzonego mężczyzny, który idzie pod ramię z jej synami.