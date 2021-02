Dostała go od Brada Pitta. Angelina Jolie pozbywa się prezentu za ogromną sumę

Angelina Jolie i Brad Pitt poznali się na planie filmu "Pan i Pani Smith". Namiętność z pracy szybko przeniosła się do życia prywatnego. Aktor rozwiódł się z Jennifer Aniston i założył rodzinę z hollywoodzką sławą. Po ponad 10 lat idylli para postanowiła się rozstać. Rozwód nie przebiegł w przyjacielskiej atmosferze i do dziś Jolie i Pitt walczą o prawo do opieki nad 6 ich dzieci. Mówi się, że są już na dobrej drodze do osiągnięcia kompromisu.