Zwrot akcji? Brad Pitt dogadał się z Angeliną

Brad Pitt i Angelina Jolie rozwiedli się w 2016 r. po 11 latach związku. Wcześniej uchodzili za parę idealną. Jeszcze w listopadzie 2015 r. para udzieliła wspólnego wywiadu, w którym opowiadali o miłości, którą darzą siebie nawzajem i o wsparciu, jakie otrzymują. Niestety. Wszystko, co dobre kiedyś się kończy.

Od czasu rozwodu ich stosunki są bardzo napięte. Angelina Jolie i Brad Pitt nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. Ona podkreśla, że zależy jej tylko na dobru dzieci, on chciałby równego podziału w opiece nad pociechami.

Brad Pitt spędzi Boże Narodzenie ze swoimi dziećmi

Wygląda na to, że para doszła do porozumienia. Angelina zgodziła się na to, żeby jej były partner spędził święta Bożego Narodzenia z 14-letnią Shiloh oraz 11-letnimi bliźniętami Knox i Vivienne. - Brad i Angelina są po równo odpowiedzialni za ich niekończące się dramaty. Niestety ich dzieci są ich ofiarami - podaje źródło portalu Pagesix.com.