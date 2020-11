Anita Werner pokazała się bez makijażu. Wygląda zupełnie inaczej niż na wizji

Anita Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często publikuje zdjęcia z pracy. Zdarza się również, że udostępni fotografię ze swoim partnerem. Tak się stało i tym razem. Gwiazda TVN-u opublikowała zdjęcie, na którym pozuje razem z Michałem Kołodziejczykiem. Dziennikarka we wpisie wspomina "leniwe wakacje", za którymi tęskni. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci zwracali również uwagę na to, że Anita i Michał bardzo do siebie pasują.