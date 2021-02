Anna Czartoryska-Niemczycka już tak nie wygląda. Po zmianie posypały się komplementy

Anna Czartoryska-Niemczycka, piosenkarka i aktorka znana z "Pensjonatu nad rozlewiskiem" czy "Usta, usta", nie jest typem gwiazdy, która często eksperymentuje ze swoim wyglądem. Nie chwali się nowym makijażem czy wymyślnymi kreacjami. Ba, ostatnio opowiadała o swoim postanowieniu, by przez rok w ogóle zrezygnować z kupowania ubrań.

Fani Czartoryskiej bardzo doceniają jej szczerość i naturalność. Można się o tym przekonać, czytając komentarze pod wpisami na Instagramie. To właśnie tam aktorka i piosenkarka pokazała efekt fryzjerskiej metamorfozy.

Naturalna brunetka zdecydowała się na nowy kolor i cięcie. A w pakiecie dostała "rozpieszczanie, herbatę i pogaduszki". We wpisie pod zdjęciem dziękowała fryzjerowi, który zabrał głos w komentarzu: "Kolejnym razem zrobimy coś jeszcze bardziej szalonego".

"Małymi kroczkami do wielkich zmian" – odpowiedziała mu Czartoryska.

"Pani jak zwykle pięknie wygląda", "Piękny naturalny look", "Ładnemu we wszystkim ładnie. A tak poza tym to naszła mnie chęć na grzywkę" – piszą zachwycone fanki w komentarzach.