Jest nie do poznania! Dominika Tajner przeszła kompletną metamorfozę

W ostatnim czasie Dominika Tajner królowała na łamach kolorowej prasy w kontekście rozstania z Michałem Wiśniewskim, który zaledwie dwa miesiące po rozwodzie oświadczył się innej kobiecie . Później 41-latka zaraziła się koronawirusem , na szczęście infekcję przeszła bez poważniejszych powikłań. To był z pewnością trudny okres w jej życiu.

Wszystko wskazuje jednak na to, że była żona Michała Wiśniewskiego wychodzi na prostą, a wszystko zaczyna układać się wyśmienicie. Jakiś czas temu zdradziła w "Twoim Imperium", że znów jest zakochana. - Powiem tylko, że nie jest Polakiem i nie mieszka w Polsce, co obecnie jest pewnym utrudnieniem - wyznała. Co więcej, zmiany w życiu Dominiki Tajner dotyczą również jej wyglądu.