Anna Dereszowska walczy o zdrowie córki: "Zdrowia życzcie"

Choć w życiu zawodowym nie ma na co narzekać, prywatnie jest nieco gorzej. Anna Dereszowska przechodzi aktualnie trudny czas - jej córka zmaga się z poważną chorobą.

Rodzinie Anny Dereszowskiej dużo zmartwień przysparza teraz codzienność. Lena bardzo chciała wrócić do szkoły, co jest dla jej rodziców sporym wyzwaniem. Odprowadzają ją pod drzwi budynku, lecz potem muszą liczyć na kolegów dziewczynki, którzy pomagają jej przemieszczać się pomiędzy klasami.

Lena ma również bardzo poważne problemy ze wzrokiem. - W tej chwili jest to minus 3,5 dioptri. Wada z całą pewnością będzie jej się powiększała, bo już nam to okulista powiedział. Do któregoś momentu będzie się powiększała, potem stanie – mówiła kiedyś aktorka w "Życiu na gorąco". - Lenka od razu sygnalizuje, że nie widzi z tablicy, albo że musi podejść, zapytać. Wówczas od razu wiemy, że coś jest nie tak - dodała. Również w tym aspekcie chęć nauki dziewczynki bywa problematyczna. Gdy aktorka gasi w pokoju córki światło, jedenastolatka czyta oświetlając sobie strony książki latarką. - Wada z całą pewnością będzie jej się pogłębiała, już nam to okulista powiedział - skomentowała aktorka.