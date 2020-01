Anna Dereszowska wspomina zmarłą mamę. Ma ważne przesłanie

Anna Dereszowska straciła mamę w wieku 9 lat. Bardzo długo nie chciała opowiadać o tych traumatycznych przeżyciach. Po 30 latach od tragedii zdecydowała się otworzyć i wyznać prawdę o chorobie mamy.

Dereszowska jest wyczulona na punkcie badań profilaktycznych oraz dbania o zdrowie swoje i bliskich. Nic dziwnego. W wieku 9 lat Anna straciła mamę. Dziś nie ukrywa, że był to efekt zaniedbań.

- Rak jajnika to temat bardzo mi bliski. Moja mama 30 lat temu zmarła właśnie na raka jajnika. Mimo że sama była lekarzem, a tata ginekologiem położnikiem, ale nie ginekologiem onkologiem, rzadko się badała, dlatego chorobę wykryto u niej bardzo późno. Gdy trafiła na onkologię, rak był już zbyt zaawansowany, żeby z nim wygrać. To paradoks, że była lekarzem i się nie badała, bo myślała, że jej to nie dotyczy. Niestety, dotyczy każdego z nas - powiedziała gwiazda.