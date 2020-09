Anna Dymna drży o męża. Zamknął się w sobie

Anna Dymna w tym roku musiała odwołać słynny Festiwal Zaczarowanej Piosenki organizowany przez jej fundację. Przerwano również prace nad programem "Spotkajmy się", którego bohaterami są osoby niepełnosprawne. Aktorka dotychczas pojawiała się na planie z mężem, ale w ostatnich miesiącach on wycofał się z życia publicznego.

Anna Dymna: aktorzy są nienormalni

Aktorka próbowała znaleźć mężowi nowe zajęcie. Zaangażowała go w spotkania Krakowskiego Salonu Poezji, ale przez pandemię koronawirusa i ta aktywność została zawieszona. Wie, że mąż pragnie czuć się potrzebny i doceniony. Jednak w obecnej sytuacji trudno jej podsunąć mu ambitniejsze zadania. Ma szczęście ma oparcie syna .

W dodatku Dymna obawia się, czy jej działalność może wpłynąć na zarażenie męża. Od października wraca do prowadzenia zajęć ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Martwi się, czy bez kontakt z większą ilością osób może doprowadzić do wpuszczenia koronawirusa do swojego domu.