Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Zapomniana historia miłosna

Tomasz Stockinger ma za sobą wyjątkowo trudny czas. W lutym przeszedł operację serca. Jego stan był bardzo poważny. Aktor nie spodziewał się, że trafi na stół operacyjny. Ta sytuacja wiele go nauczyła. Tuż przed operacją pożegnał się z najbliższymi na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

- To jest taki moment, którego nikomu nie życzę. Ale to też wzbogacenie, które przewartościuje wiele rzeczy, kiedy patrzy się śmierci w oczy i trzeba to zaakceptować - wyznał Tomasz Stockinger w "Dzień Dobry TVN".