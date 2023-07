1 z 6 Anna Dymna była szczuplutką pięknością. Teraz czasem na ulicy słyszy: "Nie żryj tyle"

Każde nowe pokolenie poznaje stare filmy z Anną Dymną. Niektórym widzom trudno jest zaakceptować jej fizyczną metamorfozę. Do dziś aktorka słyszy niepochlepne komentarze, ale podchodzi do nich z niebywałym dystansem. Tak jak do przemijania i kłopotów zdrowotnych.