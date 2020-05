Anna Gacek komentuje cenzurę w Trójce. Sama niedawno pożegnała się ze stacją

Władze stacji unieważniły wyniki notowania Listy Przebojów, które wygrała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Utwór uderza w Jarosława Kaczyńskiego , który złamał zasady izolacji i 10 kwietnia udał się na cmentarz. Dziennikarka sama niedawno rozstała się z Trójką w obliczu skandalu. Teraz komentuje to, co wydarzyło się w miniony weekend.

"To zdjęcie - chwilę przed poprowadzeniem przeze mnie po raz pierwszy Listy Przebojów Programu Trzeciego - autorstwa Haliny Wachowicz, która wspólnie z Bartkiem Gilem pracuje przy każdym notowaniu Listy Przebojów Programu 3. Z Halinką miałam zaszczyt pracować przy Tonacjach. Z Bartkiem wejść do Trójkowego budynku ten pierwszy raz, 19 lat temu. Znam ich oboje całe moje radiowe życie. Uderzenie w ich profesjonalizm, sumienność, szczerość, to nie wielka polityka, to coś innego, to słowo, którego użycia Halinka - najszlachetniejszy i najlepszy człowiek, jakiego znam - nie wybaczyłaby mi, więc go nie użyję" - napisała na Instagramie.