Chcą obwinić Niedźwieckiego. Mamy przecieki z Trójki

Redakcja WP dotarła do jednego z dyrektorów Programu Trzeciego Polskiego Radia. Opowiedział nam, anonimowo, jak rozgłośnia zamierza się bronić przed zarzutami o cenzurę i manipulację przy liście przebojów. Według naszego rozmówcy władze Polskie Radia rozważają, by podać dziś późnym popołudniem lub jutro, że:

- to rzekomo Marek Niedźwiecki miał zdecydować, że Kazik ma być przesunięty z miejsca 6 na miejsce 1;

- zmiany do komputera miała rzekomo wprowadzić "asystentka bądź asystent" Niedźwieckiego na jego prośbę; osoba ta miała rzekomo dopisać głosy Kazikowi, a inne głosy słuchaczy uznać za nieważne, tak żeby Kazik wygrał. Mieli to odkryć informatycy, którzy przejrzeli system głosowania;

Piosenka była jednak na liście do głosowania i można było oddać na nią głos.

Nasz informator mówi, że Marek Niedźwiecki oraz Piotr Metz – szef redakcji muzycznej – zostali poproszeni, aby złożyć oświadczenie, czy i jak doszło do manipulacji, ale odmówili.

Dziennikarz Trójki: - Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, że Niedźwiecki z asystentem nagle kombinują, jak tu włamać się do systemu informatycznego, żeby dopisać głosów Kazikowi. To nie jest styl "Niedźwiedzia". To pedantyczny, rzetelny, uczciwy człowiek, dla którego głosy słuchaczy oddane na listę były świętością. Myślę, że taka - moim zdaniem zmyślona - linia ataku na Niedźwieckiego upadnie, a zwolnioną osobą będzie raczej pani prezes Polskiego Radia, sądząc po głosach wpływowych polityków PiS, jak min. Piotr Gliński czy wicepremier Jadwiga Emilewicz.