Jest w izolacji. "Mam poczucie, że nie popełniłam żadnego błędu"

Anna Kalczyńska dołączyła do grona gwiazd, którym koronawirus mocno uprzykrzył życie. Dziennikarka przebywa obecnie na kwarantannie, bowiem miała kontakt z osobą chorą na COVID-19 . Sama jednak wciąż czuje się dobrze i zapewnia, że na razie nic jej nie dolega. "Proszę się nie martwić, jestem zdrowa i negatywna" - napisała w jednym komentarzu na Instagramie.

Prezenterka musiała jednak zrezygnować ze współprowadzenia "Dzień Dobry TVN" i w ostatniej chwili wycofała się ze względów bezpieczeństwa z uczestniczenia w gali French Touch (zastąpiła ją Paulina Krupińska). Nie oznacza to jednak, że zupełnie straciła kontakt z fanami. Na swoim profilu na Instagramie nie tylko pokazuje, jak przebiega jej izolacja, ale również apeluje do internautów o rozsądek i rozwagę.

"No i siedzimy, jak wielu z Was, do odwołania. Każdego dnia sprawdzam, czy obudziliśmy się zdrowi, czy nie boli mnie głowa, czy dzieciom nic nie jest. Mam poczucie, że nie popełniłam żadnego błędu. Każdego może trafić. Więc błagam, nie kuście losu, uważajcie na siebie" - przestrzegła na InstaStory.