Anna Lewandowska bez makijażu. Wygląda jak nastolatka

Anna Lewandowska od zawsze wzbudzała skrajne emocje: albo się ją kocha, albo nienawidzi. Niektórzy zarzucają jej, że wszystko, co ma, zawdzięcza sławnemu mężowi. Inni wpatrzeni są w nią jak w obrazek. Jedno jest pewne: nie można przejść obok niej obojętnie - tym bardziej, gdy co rusz publikuje nowe posty na Instagramie. Oprócz wpisów zachęcających do zdrowego odżywiania i oczywiście aktywności fizycznej, pojawiają się też te nieco bardziej prywatne - z mężem lub dziećmi. Od pewnego czasu trenerka daje też swoim fankom porady dotyczące codziennej pielęgnacji. Tak jak i ostatnio.