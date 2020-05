Anna Lewandowska promuje swój catering. Przetestowaliśmy

Cena też jest naprawdę przystępna. Jeśli porównamy to do cateringów innych gwiazd, to naprawdę nie ma na co narzekać. W przypadku Małgorzaty Rozenek i jej oferty, najtańsza opcja to 71 zł za dzień. Catering u Darii Ładochy zaczynał się od 65 zł za jeden dzień, czyli tak jak u Lewandowskiej. Niestety, posiłki nie do końca mi odpowiadały i uważam, że były kiepskie. A u trenerki wszystko się zgadza: cena idzie w parze z jakością. Przykładowo za dietę o wartości 2000 kcal na cały czerwiec (z wyłączeniem niedziel), czyli za 26 dni, zapłacimy 1700 zł. Nie jest to wygórowana kwota, jeśli spojrzymy na cenniki innych firm oferujących podobne usługi. Należy jednak podkreślić, że im mniejsza kaloryczność, tym cena jest niższa. I analogicznie w drugą stronę - im więcej kalorii, tym cena jest wyższa.