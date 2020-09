Anna Lewandowska w potężnych butach. Trudno było je przeoczyć

Anna Lewandowska publikuje mnóstwo zdjęć oraz filmików na swoim profilu na Instagramie. Fani mogą zobaczyć jej rodzinę, zdrowe przepisy oraz zaczerpnąć odrobinę motywacji do treningów . Fotkami, pod którymi pojawia się kilkadziesiąt tysięcy lajków, są również takie, na których Lewandowska prezentuje swoje idealnie wyrzeźbione ciało i zachęca do ćwiczeń.

Ale nie samym sportem człowiek (i Lewandowska) żyje. Trenerka jest też wielką pasjonatką mody. Od czasu do czasu na jej instagramowym koncie pojawiają się zdjęcia, na których prezentuje swoje stylizacje. Tak jak i ostatnio.

Lewandowska udała się do jednej z popularniejszych restauracji w Monachium. Na sobie miała jeansowe szorty, szarą koszulkę i nieco jaśniejszą marynarkę. Tym, co jednak zwróciło największą uwagę, były masywne buty do połowy łydki. Czarne, potężne obuwie z wysoką czerwoną podeszwą mocno rzucało się w oczy.