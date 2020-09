Lewa zapowiada zmiany. "Z poranną kawką i dobrymi informacjami"

Media społecznościowe Anny Lewandowskiej to źródło motywacji dla osób, które chcą zadbać o ciało . Niedawno trenerka postanowiła wrócić do formy sprzed drugiej ciąży i ruszyła z wyzwaniem "Fighter Challenge". Teraz celebrytka rusza z nowym cyklem. "Z poranną kawką i dobrymi informacjami" - napisała Lewa i wyjaśniła, na czym polega jej nowy pomysł.

Pomysł trenerki zachwycił internautki. Fanki zachwalały nowy cykl i chętnie dzieliły się propozycjami tematów, które można by w nim poruszyć. Lewandowska postanowiła odpowiedzieć na komentarz, który najwyraźniej i jej dotyczy.

"Aniu, mnie ciekawi temat radzenia sobie z dniami kiedy ni z tego nie z owego puchniemy, czy to podczas owulacji czy podczas miesiączki. Co robić, żeby takich dni było najmniej, albo jak sobie pomóc. Co jeść, pić w tym czasie i jakie ćwiczenia wykonywać" - zaproponowała jedna z fanek.