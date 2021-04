Anna Lewandowska o oświadczynach Lewego. Było nietypowo!

Anna i Robert Lewandowscy należą do tych gwiazd, które dbają nie tylko o swój wizerunek, ale i prywatność w sieci. Choć aktywność w mediach społecznościowych jest istotnym elementem ich publicznej działalności, ze szczególną troską podchodzą m.in. do wizerunku swoich dzieci (którego konsekwentnie nie ujawniają), czy szczegółów dotyczących życia osobistego. Mimo to, Anna Lewandowska od czasu do czasu potrafi zaskoczyć swoich fanów. Tak jak podczas ostatniego Q&A (pytania i odpowiedzi - red.), które zorganizowała dla nich na InstaStory. Wszyscy ciekawscy szczegółów rodzinnego życia Lewandowskich, mogli śmiało zadać pytanie popularnej trenerce. I chętnie z tej okazji skorzystali.