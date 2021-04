Anna Lewandowska zaszalała. Nie każdego stać na taki zakup

Anna Lewandowska, choć trudno uwierzyć, że to jeszcze możliwe, robi coraz większą karierę. Również w mediach społecznościowych. Każdy opublikowany przez nią post na Instagramie zdobywa kilkadziesiąt tysięcy polubień, a pod wpisami błyskawicznie pojawiają się tysiące komentarzy. Nic dziwnego, trenerka przykuwa spojrzenia nawet, gdy ze sportem nie mamy nic wspólnego, a nasza stopa nigdy nie stanęła w progu siłowni.

Anna pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w szarym komplecie i sandałkach na szpilce. Te panie, które poczuły się zainspirowane i chciałyby wystąpić na kolejnej rodzinnej imprezie w identycznym zestawie co Lewandowska, muszą przygotować sporo gotówki. Trenerka ma bowiem na sobie szorty i marynarkę autorstwa Magdy Butrym, a za taką przyjemność trzeba słono zapłacić. Ile?

Jeśli zdecydujemy się tylko na spodenki, z naszego konta ubędzie ok. 2 tys. złotych. Gdy dołożymy do tego górę, nasz portfel uszczupli się o kolejnych ok. 5 tys. złotych. Jakaś chętna?