Lewandowska pokazała, jak protestowali w Monachium

Po dwóch wpisach na Instagramie postanowiła także pokazać zdjęcia z protestu w Monachium. Anna dołączyła do strajkujących kobiet? Na to wygląda.

W środę, 28 października, Polskę zalała fala protestów. Strajki odbyły się nie tylko w dużych polskich miastach, ale także małych miejscowościach. Do protestujących Polaków dołączyli także ci, którzy na co dzień mieszkają za granicą. Przeciwko wyrokowi TK wystąpiono w Australii, Wielkiej Brytanii, a także w Niemczech. Protest odbył się m.in. w Monachium, gdzie przez dużą część roku mieszka rodzina Lewandowskich.

"Wierzę, że są obszary życia, które powinny być rozstrzygane w sumieniach, a wkraczanie polityków w te obszary, jest naruszeniem nie tylko praw kobiet, ale ogólnie praw człowieka. Wierzę w prawo do przeciwstawiania się takim decyzjom, do smutku, do gniewu i do wyrażania tych emocji głośno i wyraźnie. Ale nie wierzę w agresję i rozwiązania siłowe. Nie wierzę, że można skutecznie walczyć o szacunek i wolność dla siebie, nie szanując innych oraz ważnych dla nich wartości" - napisała w poście.