Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcie Roberta z córką

Anna Lewandowska pokazała, jak Klara spędza wolne chwile

"Klara uwielbia oglądać swojego tatę w akcji. Jeśli tylko pora transmisji prawdziwego meczu nie jest zbyt późna, ogląda go w TV. A teraz @_rl9 "Tatuś w bajce!" I to w przystępnej porze! TATA! Bohater szklanego ekranu, czyli animacji pt. "Kosmiczny wykop". Patrz, to tata! No naprawdę rozczulający widok" - czytamy w poście.