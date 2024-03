Anna Lewandowska pozuje w kusych szortach na Fashion Weeku w Paryżu. Tak zareagowała na zdjęcie Heidi Klum

Choć Fashion Week rozpoczął się już kilka dni temu, Lewandowska dotarła do Paryża dopiero w czwartek. Celebrytka postanowiła uczcić kolejną wizytę we francuskiej stolicy, zamieszczając w sieci kilka zdjęć wykonanych podczas przechadzki tamtejszymi ulicami. Przy okazji pochwaliła się odważną stylizacją, która niestety nie wszystkim przypadła do gustu.