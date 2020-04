Anna Lewandowska ruszyła z cateringiem dietetycznym. Wspiera też lekarzy

Anna Lewandowska wystartowała z firmą SuperMenu, która oferuje catering dietetyczny. Razem z zespołem zapewnia, że są gotowi do działania w panujących trudnych warunkach.

- Zakład działa od kwietnia tego roku i spełnia surowe normy higieniczno-sanitarne oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa produkcji żywności. Dodatkowo wprowadziliśmy wszystkie procedury sanitarno-epidemiologiczne zgodne z zaleceniami GIS i WHO. Możemy pochwalić się jednym z najnowocześniejszych obiektów w Polsce. Posiłki przygotowywane są codziennie z najświeższych składników, od sprawdzonych dostawców - zapewnia Jacek Domasat, Prezes Zarządu Spółki Eat By Ann Sp.z o o.

- Życiowa moc bierze się z dobrego jedzenia. To szczególny czas, w którym musimy zadbać o nasze zdrowie i naszą odporność. Inspirowanie ludzi do lepszego - bo zdrowszego życia, to moja pasja. Stworzenie cateringu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie osób zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Wszystkie moje działania biznesowe mają wspólny mianownik – ich celem jest pokazywanie, jak można lepiej i zdrowiej żyć, oraz pomaganie w tym - twierdzi trenerka.