Nowe, niepozorne wózki córek Lewandowskich. Droższe od poprzednich?

Spacerówka, w której widzimy Klarę kosztuje około 4,4 tys. zł bez jakichkolwiek dodatków. Za torbę na dziecięce drobiazgi z tej kolekcji dopłacamy ok. 900 zł, kocyk 200 zł, a śpiworek ponad 500 zł. A to przecież nie koniec, na opublikowanym zdjęciu mamy jeszcze drugi wózek z tej kolekcji, który mógł kosztować nawet 5,5 tys. zł. Nawet jeśli Lewandowscy nie zdecydowali się na dokupienie dodatków do wózków, zapłacili za nie ok. 10 tys. zł.