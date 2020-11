Zagrzewa Klarę do ćwiczeń. "Szybciej, szybciej, nóżki pracują"

Grono fanów trenerki wciąż się powiększa. Na Instagramie Lewandowską śledzi już 3 mln osób. Co rusz żona piłkarza Bayern Monachium rzuca im wyzwania. Obecnie jej fanki walczą o formę przed świętami Bożego Narodzenia.

W niedzielny poranek Anna Lewandowska postanowiła zmotywować swoich obserwatorów na Insta Story. Pokazała, że nawet zajęta mama może wykonać trening w obecności dziecka. Posłużyła się swoim przykładem i jej 3-letniej córki Klary. Warto dodać, że gwiazda obecnie szuka opiekunki do dzieci .

Dziewczynka ochoczo wykonywała polecenia mamy i widać, że sprawiało jej to wiele radości. "No jeszcze boksujemy, boksujemy jeszcze! Szybciej, szybciej, nóżki pracują, nóżki pracują!" - zagrzewała ją do ćwiczeń Anna Lewandowska.