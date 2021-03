Anna Lucińska w zmysłowej odsłonie. Wygląda wspaniale!

Anna Lucińska dała się dobrze poznać widzom. Dla wielu fanów paradokumentów jest odważną i przebojową detektyw z serialu "Malanowski i Partnerzy". Niemniej to nie jedyne jej wystąpienie w telewizyjnej produkcji. Sporadycznie pojawiała się w innych serialach, jak choćby "Na dobre i na złe".

Jej potencjał wykorzystali za to producenci programów rozrywkowych i telewizyjnych widowisk, których niejednokrotnie była gospodynią. Zdarzało się, że prowadziła m.in. koncerty TVP, w parze z Olkiem Sikorą. Ale jeśli ktoś uważał, że ograniczała się tylko do telewizji publicznej, był w błędzie. Lucińska wystąpiła także w show TVN "Agent Gwiazdy", a nawet prowadziła samodzielnie modowy program w TVN Style.

"Poznaj mojego psa!" Anna Lucińska wyleczyła bolesne rozstanie ADOPTUJĄC PSA. "Nie chciałam być sama"

Niemniej, popularność, którą zdobywa, występując na ekranie, wykorzystuje w mediach społecznościowych . To właśnie tam przykuwa szczególną uwagę fanów. Tam też nie boi się pokazywać co bardziej odważnych zdjęć, rozbudzając przy okazji wyobraźnię internautów.

Nie inaczej jest tym razem. Z okazji dnia kobiet pokazała, jak obchodzi to wyjątkowe święto, przy okazji prezentując się w bardzo zmysłowej odsłonie. Aktorka postanowiła założyć efektowny kombinezon w malinowym kolorze, ale to nie barwa stroju przyciąga wzrok, tylko… odważny dekolt, który skutecznie wyeksponował bujny biust Lucińskiej. Nie da się ukryć, w tym wydaniu wyglądała wyjątkowo ponętnie. I najwyraźniej właśnie w takiej, pełnej seksapilu wersji siebie, czuje się najlepiej.

"Być kobietą, być kobietą fajnie jest. Miłe te nasze święto! Z każdym kolejnym rokiem staje się bardziej świadoma siebie , wiem czego chce a czego nie. Znam swoje mocne i słabe strony ale najważniejsze jest to ze nauczyłam siebie szanować. Że nie wymagam już od siebie jaka powinnam być według innych, tylko mogę być po prostu sobą. Cenne są to lekcje i za to kocham życie. Bycie świadomą kobietą jest naprawdę fajne", stwierdziła na Instagramie.