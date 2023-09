Anna Mucha nie trawi poglądów Janusza Korwin-Mikkego. Apeluje do kobiet

- Nie chodzi o to, żeby kobiet było mało, tylko żeby nie głosowały. [...] Jeśli dajemy kobietom prawo głosu, to po pierwsze nastąpi rozpad rodziny. Jeśli kobieta głosuje inaczej niż mąż, to różnie może być z rodziną. Po drugie odbierze to kobietom naturalne sposoby wpływania na politykę, czyli przez swoich mężów. [...] Jak kobiety chcą coś osiągnąć, to biorą sobie faceta - tłumaczył lider skrajnej prawicy.