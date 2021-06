Anna Mucha odsłoniła swoje wdzięki. Kusi gorącą fotką

Anna Mucha to kobieta-rakieta. Dumnie broni tytułu seksbomby w polskim kinie i telewizji. Ale w przypadku Ani chodzi nie tylko o jej niewątpliwie ponętny wygląd. Cały jej seksapil opiera się w dużej mierze na odwadze, zaczepnym charakterze i dużym poczuciu humoru. Aktorka doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego wizerunku i wie, jak go wykorzystać, by zrobić jak największe wrażenie.