Anna Mucha na protestach. Ma kilka słów do córki Dudy

Anna Mucha jest jedną z wielu Polek , które w poniedziałkowe popołudnie postanowiły iść na "spacer" i zablokować ulice - taki protest nie wszystkim się podoba, ale ma ważny cel. To zmiana prawa aborcyjnego na bardziej przychylne dla kobiet, a w szerszej perspektywie również zmiana partii rządzącej. Skrajnie prawicowy PiS ma wielu przeciwników. Mucha na swoim InstaStory pokazała jak wielu. Na nagraniach widać maszerujące tłumy.

Mucha pije do Kingi Dudy, która oficjalnie pełni funkcję doradcy prezydenta do spraw społecznych. Jednak odkąd objęła stanowisko, a właściwie odkąd sprawuje wolontariat, publicznie milczy. Nie wiadomo też, co doradza ojcu.