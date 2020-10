Czym zajmuje się Kinga Duda w Krakowie?

Czym zajmowała się Kinga Duda w Krakowie?

Polki z pewnością mają czyste ulice, bo o to zadbała na początku października sama Kinga Duda. Jak podaje "Gazeta Krakowska", córka prezydenta mieszkała na Osiedlu Górka w Krakowie. Sąsiad przyznał, że pewne jest to, że "będzie bardzo bezpiecznie". Dziś jednak bawi go incydent, do którego niedawno doszło. "Nie przypuszczałem, że borowcy, sorry - sopowcy - będą walczyć z końską kupą".