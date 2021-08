Anna Popek jest w żałobie. Straciła mamę

Anna Popek pożegnała mamę. Strata tak bliskiej osoby to cios dla dziennikarki. Nic więc dziwnego, że gwiazda TVP postanowiła oddać mamie hołd, pisząc o niej swoim fanom. Opublikowała dość długi wpis, w którym dała znać, że będzie jej brakować "Tereni". Wspomniała też o siostrze. Magdalena Krupa nie jest związana z mediami. Przed laty pracowała jako stewardesa. Sądząc po tym, co napisała Popek, siostry do końca wspierały mamę, gdy ta chorowała.