Przybylska była mężatką. Długo walczyła o rozwód

- W pewnym momencie zaczęło się to, co w poprzednim związku - ingerencja partnera w karierę Ani, jej rozwój, możliwości. Pamiętam, jak kiedyś Ania miała jechać do Warszawy na premierę filmu, w którym grała, ale przyleciała do mnie z płaczem, że chyba nie pojedzie, bo mąż się nie zgadza - wspominała przyjaciółka aktorki, Małgorzata Rudowska w książce "Ania. Biografia Anny Przybylskiej".