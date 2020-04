Anna Puślecka opisuje walkę z rakiem w czasie pandemii koronawirusa

- Jeśli ktoś nie ma silnego charakteru, to po prostu ginie. Zrobiłam awanturę, osiągnęłam cel. Ale czy tak ma wyglądać leczenie chorych na raka? Po co te nerwy? Gdyby nie udało mi się zrobić badań, poruszyłabym niebo i ziemię, aż w końcu jakiś ośrodek w Warszawie by je wykonał. Ale nie każdy jest taki jak ja, ludzie boją się lekarzy, boją się obsługi medycznej i sądzą, że wszystko to, co im proponuje służba zdrowia, jest święte. A tak nie jest. Tu chodzi o moje życie i zdrowie – to jest kwestia priorytetowa - powiedziała gwiazda "Plejadzie".