Wendzikowska kusi w bieliźnie. Już dawno nie była tak odważna

Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej atrakcyjnych gwiazd polskiego show-biznesu. Co do tego nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Dziennikarka doskonale o tym wie i co jakiś czas to wykorzystuje. Jako że jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, a liczba wrzucanych przez nią zdjęć jest godna podziwu, to właśnie tam można oglądać jej różne wcielenia. Wśród relacji z telewizyjnego planu i czerwonego dywanu, prezenterka przemyca także nieco seksowniejsze fotki. Tak było i tym razem.