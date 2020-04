Anna Wendzikowska miała nieprzyjemne święta. Opowiedziała o przemocy domowej

Wendzikowska wychodzi głównie do pracy lub do sklepu po zakupy. Regularnie dokumentuje swoje szczęśliwe życie rodzinne z córkami i partnerem za pośrednictwem Instagrama. Jak się okazuje, nie u wszystkich układa się tak pomyślnie. Gwiazda TVN twierdzi bowiem, że jest świadkiem przemocy domowej, gdyż jej sąsiad znęca się nad żoną i psem.

"Chciałam napisać: kiedyś było lepiej, ale nie będę dołować siebie i Was, wrzucam to zdjęcie, bo myślę sobie, że Barcelona jest tutaj trochę jak teraz dla nas wszystkich wiosna.. za szybą.. tak blisko, a tak daleko.. dobrze, że okna mam duże.. szkoda, że sąsiad od rana piłuje ostrą muzę na cały regulator ech, nic to! Wesołych Świąt dla Was, kochani!" - napisała Wendzikowska.