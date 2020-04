Anna Wendzikowska o swoim małym dramacie kwarantanny. "Kto lubi odkurzać?"

Izolacja podczas trwania pandemii koronawirusa przychodzi wszystkim z coraz większym trudem. Co rusz na profilach gwiazd możemy zobaczyć, jak one radzą sobie z tą sytuacją. Okazuje się, że większość z nas ma już dość. Wie o tym coś Ania Wendzikowska .

"Kto lubi odkurzać? Dla mnie to najbardziej znienawidzona czynność domowa. Już wolę zmywać naczynia albo prasować koszule.. A tego też nie lubię. Z odkurzaniem mam jakąś traumę, bo w domu zawsze mieliśmy owczarki podhalańskie, które choć miały cały ogród do biegania najbardziej lubiły polegiwać w salonie" - czytamy w poście Ani Wendzikowskiej .

"Ale teraz nie ma rady, trzeba robić wszystko, a jak oboje czegoś nie lubimy to gramy w "papier, kamień, nożyce"... Nie wiem, o co chodzi, ale ja jakoś za często w to przegrywam. A wy jak się dzielicie obowiązkami domowymi? Macie twardy podział czy co kto wybiera? Żeby nie było: stawka była wysoka! Mój facet miał odkurzać w samych bokserkach. Cóż, może następnym razem. Zrzuciłam dzisiaj dres na rzecz sexi spodni i jakoś mi się trochę humor poprawił" - dodała gwiazda.