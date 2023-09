"Antek nie widział dziecka rok". Minge ostro wygarnęła Królikowskiemu

- Zasądzone alimenty nie trafiają na jej konto. Jeżeli ktoś uważa, że one są za duże, to tego typu rzeczy załatwia się przez sąd. Tego się nie załatwia: "nie dam ci, bo nie, bo coś tam". To są alimenty dla dziecka i jeżeli sąd zasądził takie alimenty, to ojciec powinien płacić - tłumaczy projektantka.