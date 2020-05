Utknął na drugim końcu świata. Od 2 miesięcy nie może wrócić do Polski

Wybuch pandemii zastał Antka Smykiewicza w Kambodży , w rajskim zakątku. Wokalista po zamknięciu kraju i odwołania większości samolotów pasażerskich utknął dokładnie na wyspie Koh Rong Samloem. Spędza już drugi miesiąc kwarantanny na drugim końcu świata i nie widać nadziei, że szybko wróci z przyjaciółmi do Polski.

Artysta nagrał w Kambodży swoją odpowiedź na wyzwanie #hot16challenge2. Wykorzystał dobrze okazję, by wbić szpilę rządzącym.

"Utknąłem gdzieś na wyspie, gdzieś na końcu świata. Nie mogę dzisiaj wrócić, do Polski nic nie lata. Choć świat się wszędzie kończy, wokoło tylko wyspa, a w necie politycy piorą się po pyskach" - rapuje.

"Nie pytam cię o imię, niknące w cieniach mgły. Wkrótce ktoś was rozliczy. Może nawet my" - śpiewa, nawiązując do rapu prezydenta Dudy i jego "ostrych cieni mgły".