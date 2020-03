Małgorzata Ostrowska-Królikowska po śmierci męża. Jak przeżywa żałobę?

Aktorka zdradziła, że panująca obecnie epidemia koronawirusa zmusiła ją do tego, by bardziej zadbać o domowe ognisko.

– Ale mam też ogródek, który potrzebuje opieki i praca w nim uspokaja. Polecam to każdemu, kto lubi. Świat teraz przystopował, więc trzeba skorzystać z okazji, by zająć się rodziną, domem i poddać się refleksji. Najcenniejsze, co mam, to świetne dzieci. Możemy na siebie liczyć. To największa siła i skarb – podsumowuje aktorka.