Antony Starr skazany w Europie. Gwiazdor "The Boys" wywołał pijacką burdę

Antony Starr zdobył największą sławę jako Homelander z serialu "The Boys". Wcześniej był popularny jako aktor "Banshee", "Do diabła z kryminałem" czy "American Gothic". Do Hiszpanii poleciał z ekipą filmową Guya Ritchiego. W nowym filmie "The Interpreter" zagra u boku Jake'a Gyllenhaala i Alexandra Ludwiga (Bjorn z "Wikingów").