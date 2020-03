Arcyksiążę Karl von Habsburg zarażony koronawirusem

Von Habsburg jest głową rodziny Habsburg-Lorraine. Do choroby przyznał się w austriackiej telewizji, a swoją przypadłość określił jako denerwującą. Książę pozostaje pod kwarantanną, a przyjaciele dbają o to, by niczego mu nie brakowało. Co dwa dni pod drzwiami zostawiają mu zakupy. Kontakt z Karlem jest niewskazany.