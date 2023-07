Aretha Franklin zostawiła dwa testamenty. Jej synowie walczyli ze sobą w sądzie

Aretha Franklin, "Królowa Soulu", wykonawczyni takich przebojów jak: "Respect", "Think", "I Say A Little Prayer", zmarła w 2018 r. na raka trzustki. Jej majątek szacowano wtedy na 80 mln dol. Nie zostawiła typowego testamentu, zatwierdzonego przez notariusza, a tylko dwie odręczne notatki, napisane chaotycznym językiem i miejscami trudnymi do rozszyfrowania zdaniami.