Weronika Ciechowska w sądzie z macochą. Walczy o spadek po ojcu

- To dość skomplikowana sytuacja. W najgorszych snach nie przyszłoby mi do głowy, że do takiej sytuacji dojdzie. Gdy tata zmarł, miałam 14 lat. Byłam w bardzo dobrej relacji z Anką. Traktowała mnie jak własną córkę. Gdy tata żył, jeździłam do nich w każdy weekend, a gdy zmarł, co dwa tygodnie, bo z Anną i moim przyrodnim rodzeństwem byłam bardzo blisko. Mimo śmierci taty to była dalej moja rodzina, oni byli cząstką życia z moim tatą. Gdy skończyłam 18 lat, odbyła się sprawa sądowa. Pamiętam bardzo dobrze ten dzień, niezwykle stresujący. Nie chciałam tam być, występować przeciwko osobie, która była mi tak bliska. Nie wchodziłam w szczegóły, wszystkim kierowała Anka, ufałam jej. To był mój błąd, ale chciałam stamtąd szybko wyjść. Doszło wtedy do ugody - powiedziała "Faktowi".