Ariana Grande romansuje z zajętym aktorem. Jego żona jest zdruzgotana zdradą

"Pobrali się. To było malutkie i intymne przyjęcie, w którym uczestniczyło mniej niż 20 osób. (...) Para i obie rodziny nie mogą być szczęśliwsze. To nie była typowa ceremonia. Ona i jej narzeczony, Dalton, powiedzieli sobie 'tak' w bardzo nieformalny sposób. To był tylko ich moment" - opowiadała osoba z otoczenia pary na łamach "People".