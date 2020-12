Ariana Grande zaręczona! Kim jest jej narzeczony?

W niedzielę 20 grudnia Ariana Grande opublikowała na Instagramie kilka zdjęć – na paru jest z partnerem Daltonem Gomezem, a na reszcie sama. To na tych drugich widzimy jeden element, który mówi wszystko – pierścionek. Para, która zaczęła się spotykać w ubiegłym roku i spędziła razem kwarantannę, doszła do wniosku, że nastała pora, aby wykonać poważne kroki i się zaręczyła.

Jak się można było spodziewać, pod postem Grande pojawiło się multum komentarzy z gratulacjami. To oczywiście nie powinno nikogo dziwić, bo artystka prowadzi trzecie najbardziej popularne konto na Instagramie – obserwuje ją aż 210 mln osób. Wyprzedzają ją jedynie Cristiano Ronaldo (247 mln obserwatorów) i oficjalne konto Instagrama (382 mln).

Kim jest Dalton Gomez?

W przeciwieństwie do swojej wybranki serca, Dalton Gomez nie prowadzi publicznego konta na Instagramie. Gdy wiadomość o ich związku zaczęła się błyskawicznie rozprzestrzeniać po sieci, Gomez szybko zmienił swój profil na prywatny. Jak podają zagraniczne media, ten urodzony w 1995 roku (jest dwa lata młodszy od Grande) pochodzi z południowej Kalifornii i pracuje jako agent w firmie Aaron Kirkman Group, zajmującej się luksusowymi nieruchomościami. Gomez prywatnie zna się także z inną celebrytką – Miley Cyrus .

Choć Gomez rzeczywiście strzeże swojej prywatności i unika mediów, to jednak pojawił się na chwilę w teledysku swojej partnerki do numeru "Stuck With U". Teraz może się spodziewać jeszcze większego rozgłosu wokół swojej osoby niż wcześniej.