Artur Barciś zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. "Gehennę z COVIDEM" zakończy 140 km od Warszawy

W poniedziałek 22 marca ruszyła rejestracja na szczepienia kolejnych grup wiekowych. Tym razem dotyczy osób urodzonych w latach: 1952-1956. Wśród uprawnionych i chętnych do skorzystania ze szczepienia jest m.in. Artur Barciś . Za kilka dni pojedzie do punktu szczepień we wsi Żelazna Rządowa, oddalonej o dwie godziny drogi od stolicy, bo właśnie tam przypisał aktora system NFZ. Nic nie jest jednak w stanie osłabić determinacji Barcisia do szczepienia. Artysta nawet w tej sytuacji stara się szukać pewnych pozytywów.

- Pojadę tam, przede wszystkim dlatego, że mogę. Jestem zmotoryzowany i mogę zrobić sobie taką wycieczkę. Tym bardziej że nie wiedziałem, że istnieje taka miejscowość, a teraz, jak już to ogłosiłem, to już nawet nie wypada mi tam nie pojechać - stwierdził w rozmowie z WP.

- Poza tym traktuję to jako zwieńczenie mojej całej gehenny z COVIDEM-19 i myślę, że ono jest nawet zabawne, że kończy się nie banalnie w Warszawie na Żelaznej, ale w Żelaznej Rządowej. Zabawne jest jeszcze to, że obok Żelaznej Rządowej jest Żelazna Prywatna, więc po prostu zrobię sobie taką wycieczkę - wyznał z humorem.

To samo radzi też innym, ale i przypomina, że choć szczepienia nie są obowiązkowe, a dobrowolne, to podejmując tę decyzję, warto pomyśleć nie tylko o sobie, ale i innych.

- Chciałbym pokreślić, że to nie jest indywidualna sprawa każdego z nas. To sprawa dotycząca całego społeczeństwa, bo chodzi o to, żebyśmy się wszyscy uodpornili na tego wirusa. Jeżeli osiągniemy tzw. odporność stadną, to w ten sposób wirusa pokonamy. Rozumiem, że własne zdrowie jest dla każdego najważniejsze, ale też dobrze jest pomyśleć o całej reszcie, o wszystkich nas. Chciałbym, abyśmy zaczęli myśleć kategoriami społeczności, pewnej wspólnoty, że jeżeli jak największa liczba z nas będzie odporna na tego wirusa, to wrócimy do normalnego życia - kwituje.