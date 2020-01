Artur Rojek powraca! Posłuchajcie singla z najnowszej płyty

Artur Rojek powraca z nową płytą. Artysta prezentuje singiel „Sportowe życie”, zapowiadający album „Kundel”.

Prawie 6 lat po premierze solowego debiutu, dyrektor artystyczny OFF Festivalu, ogłasza zakończenie prac nad swoim drugim albumem i zapowiada jego premierę. "Kundel" ukaże się wiosną 2020 r. nakładem wytwórni Kayax.

Płytę "Kundel" promuje singiel "Sportowe życie", do którego teledysk możecie obejrzeć poniżej.

- Od początku pomysł na album był taki, że nagrywamy płytę bardziej popową i lirycznie mniej introwertyczną, niż poprzednia. W piosence "Sportowe życie" nie ma charakterystycznego podziału na zwrotkę i refren, ale dzięki temu jej popowość jest mniej standardowa. W pewnym sensie historia, o której tutaj śpiewam, spina tematy poruszane na całej płycie. Doceń to co masz, i przyznaj, że tak naprawdę jesteś prostszy, niż Ci się wydaje. To w niczym Ci nie ujmuje - mówi o najnowszym materiale artysta.